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США не отказываются от идеи превентивного ядерного удара

Помощник заместителя министра обороны США по политическим вопросам Дэвид Трахтенберг заявил, что США не желают брать на себя обязательства о неприменении первыми ядерного оружия

Об этом он заявил на слушаниях в подкомитете по стратегическим силам комитета Палаты представителей по делам вооруженных сил, сообщает Delfi .

По его словам, политика отказа от использования ядерного оружия первыми была бы дестабилизирующей.

"При всех администрациях США не принимали политику неприменения первыми ядерного оружия. Мы предоставили союзникам свои ядерные гарантии, чтобы продемонстрировать нашу готовность обеспечивать их безопасность при самых напряженных кризисах", - сообщил он.

Издание пишет, что год назад в США опубликовали новую ядерную доктрину. В ней говорилось, в частности, что российские власти могут пойти на превентивный ядерный удар. В доктрине отмечается, что "эффективное сдерживание" США ядерных и неядерных атак со стороны России требует того, чтобы "российское руководство не ошибалось относительно последствий ограниченного первого применения ядерного оружия против США, так и на региональном уровне".

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