Списки людей, 1,6 млн грн и $ 12 тыс .: в Черкассах полиция "на горячем" зафиксировала подкуп избирателей
Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Facebook.
Полиции г. Черкассы сообщили о том, что в одном из офисных помещений в центре города происходит подкуп избирателей в пользу одного из кандидатов в президенты, говорится в сообщении.
Отмечается, что прибывшие на место происшествия, по улице Святотроицкий, наряд патрульной полиции обнаружил большое количество граждан, которые стояли в "живой" очереди возле одного из офисных помещений.
По данным пресс-службы, в здании, где раздавали денежные средства - в обмен на обязательство отдать свой голоса 31 марта за кандидата П., патрульные полицейские обнаружили: оборудованное офисное помещение с компьютерной техникой и коробками денег на столах.
На месте были обнаружены деньги в сумме более 1,6 млн грн и почти $ 12 тыс., отмечают в нацполиции.
Отмечается, что денежные средства, в основном номиналом по 500 гривен, а также документация с персональными данными граждан: сведения со списками граждан, напротив фамилии которых значились суммы денежных средств в эквиваленте от 2 до 4,5 тыс. грн.
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