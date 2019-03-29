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Списки людей, 1,6 млн грн и $ 12 тыс .: в Черкассах полиция "на горячем" зафиксировала подкуп избирателей

В полицию г. Черкассы поступило сообщение о том, что в одном из офисных помещений в центре города происходит подкуп избирателей в пользу одного из кандидатов в президенты

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Facebook.

Полиции г. Черкассы сообщили о том, что в одном из офисных помещений в центре города происходит подкуп избирателей в пользу одного из кандидатов в президенты, говорится в сообщении.

Отмечается, что прибывшие на место происшествия, по улице Святотроицкий, наряд патрульной полиции обнаружил большое количество граждан, которые стояли в "живой" очереди возле одного из офисных помещений.

По данным пресс-службы, в здании, где раздавали денежные средства - в обмен на обязательство отдать свой голоса 31 марта за кандидата П., патрульные полицейские обнаружили: оборудованное офисное помещение с компьютерной техникой и коробками денег на столах.

На месте были обнаружены деньги в сумме более 1,6 млн грн и почти $ 12 тыс., отмечают в нацполиции.

Отмечается, что денежные средства, в основном номиналом по 500 гривен, а также документация с персональными данными граждан: сведения со списками граждан, напротив фамилии которых значились суммы денежных средств в эквиваленте от 2 до 4,5 тыс. грн.

Следственно-оперативная группа, которая проводит изъятие имеющихся вещественных доказательств, которые могут свидетельствовать о подкупе избирателей, опрашивает граждан, находившихся в офисном помещении и у него, говорится в сообщении.
 
Решается вопрос о внесении в Единый реестр досудебных расследований информации об уголовном правонарушении, предусмотренном ст. 160 (подкуп избирателей) УК.
 
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