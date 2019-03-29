Штамп "Выбыл" испортит бюллетень ЦИК просит не вычеркивать кандилатив, которые снялись с выборов

29 марта, 2019, 13:42

Кандидатов, которые сообщили о снятии своих кандидатур с выборов позднее 7 марта, согласно закону оставят в бюллетенях

Об этом сообщили в пресс-службе Центральной избирательной комиссии.

По закону о выборах президента, ЦИК может отменить регистрации кандидатов на пост президента в любое время, но не позднее чем за двадцать три дня до дня выборов, с письменным заявлением об отказе от баллотирования.

"Таким образом, срок представления в Центральную избирательную комиссию указанного обращения кандидата на пост президента Украины прошел 7 марта 2019 г.", - отметили в ЦИК.

Вместе с тем обращения, поступившие после 7 марта, не рассматривались, поэтому публичные заявления кандидатов на пост президента Украины по поводу отказа от баллотирования не имеют никаких правовых последствий.

"По состоянию на 28 марта 2019 г. Центральной избирательной комиссией зарегистрированы 39 кандидатов на пост президента Украины, включенных в избирательный бюллетень по очередным выборам президента Украины 31 марта 2019 для голосования в день выборов, которые остаются субъектами избирательного процесса", - отметили в Центризбиркоме .

Поэтому участковые избирательные комиссии не имеют права вносить изменения в избирательные бюллетени с использованием штампа "Выбыл" без решения Центральной избирательной комиссии. Подобные действия будут расценены как порча избирательных бюллетеней и иметь юридические последствия.