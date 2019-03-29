Сегодня последний день агитации за кандидатов в президенты перед первым туром

29 марта, 2019, 09:04

Соответствующие нормы содержатся в статье 57 закона Украины "О выборах президента Украины".

По закону, предвыборная агитация заканчивается в 24 часа последней пятницы перед днем выборов.

Агитация перед повторным голосованием начинается с дня, следующего после назначения повторного голосования, и заканчивается в 24 часа последней пятницы перед днем повторного голосования.

В субботу, 30 марта, будет день тишины перед выборами президента. В этот день запрещена любая политическая агитация.

Напомним, что 27 марта опубликовали результаты опроса Центра Разумкова, по которым лидирует Владимир Зеленский, на 2,7% от него отстает Петр Порошенко, а третью позицию заняла Юлия Тимошенко, которая отстает от лидера на 10%.

28 марта Фонд Демократических инициатив им. Илька Кучерива и Киевский международный институт социологии опубликовал исследование. По результатам лидирует Владимир Зеленский, за которого готовы отдать голоса 27,6% опрошенных. Для Петра Порошенко этот показатель составляет 18,2%, для Юлии Тимошенко - 12,8%.

По данным Центра социальных и маркетинговых исследований "Социс", наибольшую поддержку получает Владимир Зеленский (24,6%), второе место занимает Петр Порошенко (14,8%), а третье Юлия Тимошенко с 8,7% голосов.