Сегодня последний день агитации за кандидатов в президенты перед первым туром
Соответствующие нормы содержатся в статье 57 закона Украины "О выборах президента Украины".
По закону, предвыборная агитация заканчивается в 24 часа последней пятницы перед днем выборов.
Агитация перед повторным голосованием начинается с дня, следующего после назначения повторного голосования, и заканчивается в 24 часа последней пятницы перед днем повторного голосования.
В субботу, 30 марта, будет день тишины перед выборами президента. В этот день запрещена любая политическая агитация.
Напомним, что 27 марта опубликовали результаты опроса Центра Разумкова, по которым лидирует Владимир Зеленский, на 2,7% от него отстает Петр Порошенко, а третью позицию заняла Юлия Тимошенко, которая отстает от лидера на 10%.
28 марта Фонд Демократических инициатив им. Илька Кучерива и Киевский международный институт социологии опубликовал исследование. По результатам лидирует Владимир Зеленский, за которого готовы отдать голоса 27,6% опрошенных. Для Петра Порошенко этот показатель составляет 18,2%, для Юлии Тимошенко - 12,8%.
По данным Центра социальных и маркетинговых исследований "Социс", наибольшую поддержку получает Владимир Зеленский (24,6%), второе место занимает Петр Порошенко (14,8%), а третье Юлия Тимошенко с 8,7% голосов.
Читайте также
-
26 марта, 2019 Виталий Портников: Россия спасает Мадуро как Януковича
-
-
23 марта, 2019 Кандидаты в президенты Украины: кто есть кто
-
-
Читайте также
-
-
23 марта, 2019 Кандидаты в президенты Украины: кто есть кто
-