СБУ разоблачила управляемую из РФ экстремистскую группу, которая должна маскироваться под националистов

29 марта, 2019, 10:31

СБУ пресекла деятельность управляемого из России экстремистского объединения, которое планировало дестабилизацию в Украине во время выборов

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Группу координировал гражданин США российского происхождения Рустам Ташбаев - экс-курсант Калининградского высшего военно-морского училища, которого в 2015 году выдворили из Украины за подрывную деятельность. По заданию спецслужб РФ члены группы должны были создать военные формирования "Украинская повстанческая армия" с дислокацией за рубежом и "Украинская национальная армия" с дислокацией в Украине.

В Украине создание "Украинской национальной армии" возглавил гражданин Украины Ю. Заболотный, которого неоднократно задерживали за незаконное хранение оружия и ограбления. Он также привлекался к уголовной ответственности за призывы к свержению конституционного строя в Украине. В течение длительного времени Заболотный договаривался о финансировании экстремистской деятельности с известным агентом российских спецслужб М. Дульским.

СБУ зафиксировала, что во время военного положения в Украине руководители "УНА" для организации диверсий и срыва мобилизации наладили сбор данных о дислокации и маршруты подразделений ВСУ.

"Российский след в деятельности "УНА" подтвердился по результатам обысков, проведенных у участников этой экстремистской организации в Одессе, двое из которых - граждане Российской Федерации и непризнанной Приднестровской народной республики, а третий - гражданин Украины - уроженец Приднестровья. В частности правоохранители изъяли средства поражения и тысячу экземпляров газет, содержащих призывы присоединяться к деятельности "УНА", - сообщает СБУ.

Во время 16 обысков спецслужбисты также изъяли огнестрельное и холодное оружие, самодельные взрывные устройства и гранаты, взрывчатку, военное снаряжение, средства связи и внутренние документы незаконного военного формирования, касающиеся противоправной деятельности.