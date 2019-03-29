САП назвала нардепа Лещенко "забывчивым страусом" и выложила его показания по делу хищений "Краяна"

29 марта, 2019, 16:24

Нардеп Сергей Лещенко не предоставил в суде конкретных источников, имен и фактов, которые могут быть доказательствами в уголовном производстве по "Краяну"

Об этом сообщает пресс-служба САП в Facebook.

Несмотря на публичные комментарии псевдоантикоррупционера народного депутата Сергея Лещенко, который вчера был допрошен судом по делу "Краян", считаем необходимым сообщить следующее, говорится в сообщении.

В САП отмечают, что не будучи под присягой свидетеля, давая интервью или выступая перед избирателями легко бороться с преступностью и, в частности, коррупцией, давая советы, кто и как должен или должен был действовать.

"Однако, в реальных условиях, в которых работают миллионы простых граждан, тысячи обычных правоохранителей, прокуроров, судей," господин Лещенко превращается в забывчивого страуса, который только и умеет, что прятать голову в песок, бояться назвать фамилию настоящих выгодополучателей от афер и махинаций", - отмечает пресс-служба САП.

После допроса в суде, Лешенко в целом сообщил, что он предоставил достаточно развернутые показания детектива на предварительном расследовании, а прокурор спрашивал его только об источнике информации, с которого ему стали известны определенные обстоятельства и факты, говорится в сообщении.

В САП отмечают, что давая показания детектива, свидетель действительно указывал о вероятной причастности определенных лиц к совершению преступления, однако отметил, что эта информация ему стала известна от лица из окружения Одесского городского головы, сведения о которой он по "этическим соображениям не хотел называть" .

"Вызывая свидетеля в суд, прокурор имел целью выяснить источник полученных свидетелем сведений и фактов, поскольку в соответствии с процессуальным законом показания народного депутата являются показаниями с чужих слов, не являются доказательствами в суде, как не является доказательством и протокол допроса", - отмечает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что свидетель Лещенко так и не предоставил в суде конкретных источников, которые могут быть доказательствами в уголовном производстве.

"Об "основательности и содержательности" сообщенных свидетелем Лещенко сведений на досудебном следствии свидетельствует протокол его допроса. В суде же свидетель сказал еще меньше, однако, как выяснилось из его слов, окружением мэра Геннадия Труханова есть кто-то из народных депутатов, которого Сергей Лещенко за свою каденцию в Верховной Раде Украины не запомнил (?) при том, что "неустановленный" нардеп сообщил такую взрывную информацию о конкретных причастных к резонансному преступлению лицах", - отмечают в САП.

В прокуратуре в очередной раз обратились к народному депутату Лещенко с требованием прекратить обвинять во всем САП.

"Хватит во всех смертных грехах обвинять Специализированную антикоррупционную прокуратуру и прокуроров, которые честно, преданно и законно выполняют свою работу - не перекладывайте свою ответственность на нас, не будьте забывчивым / лживым!", - говорится в сообщении.

Чтобы предотвратить искажение и ненужную риторикк, САП выложила протокол допроса Сергея Лещенко в НАБУ, а видеозапись судебного заседания обещала выложить позже.

"Для истории, для избирателей и для подтверждения" правдивости и смелости "слов избранника", - отмечается в сообщении.