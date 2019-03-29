С апреля за третьего ребенка будут выплачивать 1700 грн ежемесячно
Об этом рассказал вице-премьер-министр Украины Павел Розенко, сообщает "Правительственный портал".
С 1 апреля 2019 года стартует новая социальная программа поддержки многодетных семей, которая предусматривает выплату ежемесячной финансовой помощи.
"Это новая социальная программа, которую правительство реализует по инициативе президента Украины. С 1 апреля 2019 года будет выплачиваться ежемесячное пособие в размере 1700 гривен на третьего и каждого последующего ребенка до достижения им 6 лет. Такую помощь будут получать все многодетные семьи", - сказал он.
Он добавил, что для реализации этой программы в госбюджете заложено около 2,5 млрд грн.
"Задача местных органов власти - обеспечить их своевременную выплату", - отметил Розенко.
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