С апреля за третьего ребенка будут выплачивать 1700 грн ежемесячно

29 марта, 2019, 17:01

С понедельника стартует новая социальная программа поддержки многодетных семей

Об этом рассказал вице-премьер-министр Украины Павел Розенко, сообщает "Правительственный портал".

С 1 апреля 2019 года стартует новая социальная программа поддержки многодетных семей, которая предусматривает выплату ежемесячной финансовой помощи.

"Это новая социальная программа, которую правительство реализует по инициативе президента Украины. С 1 апреля 2019 года будет выплачиваться ежемесячное пособие в размере 1700 гривен на третьего и каждого последующего ребенка до достижения им 6 лет. Такую помощь будут получать все многодетные семьи", - сказал он.

Он добавил, что для реализации этой программы в госбюджете заложено около 2,5 млрд грн.

"Задача местных органов власти - обеспечить их своевременную выплату", - отметил Розенко.