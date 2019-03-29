С апреля работодатели обязаны обустраивать рабочие места для людей с инвалидностью

29 марта, 2019, 12:43

Новые государственные строительные нормы по инклюзивности, которыми, в частности, предусмотрена обязанность работодателей обустраивать инклюзивные рабочие места для людей с инвалидностью, вступают в силу с 1 апреля

Об этом сообщил заместитель министра регионального развития Лев Парцхаладзе.

Сейчас в Украине около 3 людей с инвалидностью, 80% из них - трудоспособные люди, которые из-за недоступности общественного пространства не могут использовать свое право на труд, пояснил Парцхаладзе.

"В новом ДБН по инклюзивности содержится около 100 качественных изменений для обязательного создания доступного пространства для всех маломобильных групп. В том числе прописано обязательное устройство части рабочих мест при проектировании предприятий, учреждений и организаций доступными для людей с инвалидностью. Конечно, и здания этих учреждений должны также иметь реальное безбарьерное пространство снаружи и внутри ", - сообщил он.

Новые строительные нормы предусматривают, что рабочие места для людей с инвалидностью должны располагаться не более чем в 50 м от туалетов, устройств питьевой воды и разогрева пищи.

"Если проектируется специализированное рабочее место для конкретного человека с инвалидностью, то оно должно включать комплект мебели, оборудования и вспомогательные устройства, приспособленные для конкретного вида инвалидности. Площадь рабочего места в офисных и административных помещениях для лица с инвалидностью, которое передвигается на коляске, - не менее 5,65 кв.м", - пояснил Парцхаладзе.

Также он добавил, что в правительстве надеются, что применение новых норм по инклюзивности способствовать трудоустройству людей с инвалидностью и обеспечит их право на труд.

