Россия планировала кибератаку на популярные СМИ Украины, - СБУ
Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Установлено, что исполнители в течение нескольких предыдущих месяцев создавали разветвленную интернет-инфраструктуру. Она насчитывает несколько десятков доменов, которые по своему названию совпадают или происходят на официальные домены популярных украинских электронных средств массовой информации, операторов связи и крупных телекоммуникационных компаний.
Сообщается, что доменные имена впервые зафиксированы на мощностях дата-центров нескольких российских интернет-провайдеров, а учетные записи ранее применялись для кибератак на старый сектор в течение прошлого года. В частности, с их помощью создан ряд командно-контрольных серверов для управления вирусными атаками известной хакерской группировки РФ.
В СБУ предполагают, что замысел кибератаки вполне вероятно заключался в создании максимального общественного резонанса и негативного информационного воздействия накануне проведения выборов президента Украины.
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