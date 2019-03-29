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Россия планировала кибератаку на популярные СМИ Украины, - СБУ

СБУ предотвратила попытку хакеров провести подготовительный этап кибератаки, ориентированной на популярные СМИ и телекоммуникационные объекты Украины

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Установлено, что исполнители в течение нескольких предыдущих месяцев создавали разветвленную интернет-инфраструктуру. Она насчитывает несколько десятков доменов, которые по своему названию совпадают или происходят на официальные домены популярных украинских электронных средств массовой информации, операторов связи и крупных телекоммуникационных компаний.

Сообщается, что доменные имена впервые зафиксированы на мощностях дата-центров нескольких российских интернет-провайдеров, а учетные записи ранее применялись для кибератак на старый сектор в течение прошлого года. В частности, с их помощью создан ряд командно-контрольных серверов для управления вирусными атаками известной хакерской группировки РФ.

В СБУ предполагают, что замысел кибератаки вполне вероятно заключался в создании максимального общественного резонанса и негативного информационного воздействия накануне проведения выборов президента Украины.

 

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