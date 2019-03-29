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РФ отправила "конвой" к фрегатам НАТО в Черном море

Россия отправила "конвой" к фрегатам НАТО, которые накануне вошли в акваторию Черного моря

Об этом сообщают российские СМИ.

Сообщается, что силы и средства Черноморского флота РФ отправили "конвой" в группу кораблей НАТО, состоящую из трех фрегатов Нидерландов, Канады и Испании с управляемым ракетным оружием.

Также уточняется, что наблюдение осуществляют корабли "Иван Хурса" и "Василий Быков".

Напомним, что 28 марта три военных корабля стран НАТО осуществили переход через Босфор и вышли в Черное море. По данным издания, первым через Босфор проходил корабль ВМС Нидерландов, за ним - корабль ВМС Испании, а последним переход осуществил корабль ВМС Канады.

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