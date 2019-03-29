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Расширение НАТО в Украине поможет в борьбе с агрессией РФ, - вице-премьер


фото: poltava365
Перспективой в борьбе с агрессией РФ может быть размещение военных подразделений НАТО в Украине

Об этом заявила вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе, передает Радио НВ .

Климпуш-Цинцадзе сказала, что сейчас украинским законодательством не предусмотрено размещение военных подразделений дружественных по отношению к Украине стран без наличия баз их дислокации.

"Я совершенно не исключаю той возможности, что размещение подразделений без наличия баз, что не предусмотрено нашей Конституцией, наших союзников, очевидно, может быть перспективой (в борьбе с агрессией РФ, - ред.) для Украины", - сказала Климпуш-Цинцадзе.

Напомним, Госсекретарь США Майк Помпео планирует совместно с союзниками по НАТО объявить о дополнительных шагах по оказанию давления на Россию из-за ее агрессии в Украине.

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