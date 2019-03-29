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"Украина будет счастливой и успешной". Тимошенко рассказала, зачем идет в президенты


фото: фото надано прес-службою
Юлия Тимошенко видит смысл своей жизни в том, чтобы вернуть Украине успешность, а людям - доверие к власти

Об этом кандидат в президенты заявила во время "Интервью с кандидатом о главном" телеканалу ICTV, передает пресс-служба "Батькивщины".

Осуществить задуманное, убеждена лидер "Батькивщины", смогут реальные дела, а не пустые лозунги на бигбордах.

"Ни одна власть в Украине никогда не служила людям. Было всегда так: для людей - пиар, а для себя лично - оффшорные счета, откаты и тому подобное. Люди уже как нерв. За свободу, за право счастливо жить мы рассчитывались жизнью украинцев не одно столетие. И сейчас рассчитываемся - на войне, на революциях и на войне, которую ведет против нас РФ. И когда в ответ люди видят жестокую политику в отношении себя, когда они ежегодно хуже живут, власть не может не потерять доверие. Я иду для того, чтобы все изменить", - подчеркнула политик.

Кандидат в президенты также отметила, что много лет она противостоит системе, которая не видит человека, и это надо менять.

Юлия Тимошенко хочет войти в историю политиком, который восстановил страну и доверие людей к государству.

"Я хочу быть частью своего народа и частью современного поколения, которое оставит детям и внукам не руину, а реально счастливую построенную страну. Если я смогу этого достичь вместе с украинской нацией, я буду считать, что свою жизненную задачу выполнила", - сказала Глава партии.

На вопрос ведущих, каким же будет первый указ нового президента Юлии Тимошенко, она ответила: "Первый мой указ - о наложении вето на решения правительства об установлении незаконной цены на газ. Есть решение суда, которого я добилась за 3 года, что цены незаконно установленные и необоснованные ".

Кроме того, сообщила лидер "Батькивщины", после первого указа последуют сотни других, которые в каждой сфере жизни человека устанавливают справедливость. Будут сотни первоочередных законов, которые рассмотрит парламент, "ведь у президента есть конституционное право определять первоочередные законы".

"Первые законы - об урегулировании рынка газа, украинский газ будет отдан людям, будет установлена доходность газовой отрасли - 30%. И цена на газ будет снижена вдвое, а как следствие, на тепло и горячую воду", - отметила она.

Юлия Тимошенко убеждена, при ее президентстве Украина будет счастливой.

 

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