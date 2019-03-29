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"Шахтер" охотится на талантливого бразильского футболиста


фото: O Liberal
Донецкий футбольный клуб "Шахтер" заинтересовался 18-летним защитником "Атлетико Паранаэнсе" Кевемом

Об этом сообщает Globo.

18-летний центральный защитник "Атлетико Паранаэнсе" Кевем заинтересовал "Шахтер". Представители донецкого клуба наблюдали за его игрой в матче чемпионата штата.

По данным источника, "Шахтер" готов заплатить $ 500 000 за 70% прав на игрока.

"Атлетико Паранаэнсе" не спешит продавать Кевема и планирует сохранить его до конца сезона. Президент клуба заявил, что в клуб поступило 3 предложения по защитнику.

Трансферное окно в Бразилии закрывается 3 апреля.

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