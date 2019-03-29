"Шахтер" охотится на талантливого бразильского футболиста
29 марта, 2019, 15:36
Донецкий футбольный клуб "Шахтер" заинтересовался 18-летним защитником "Атлетико Паранаэнсе" Кевемом
Об этом сообщает Globo.
18-летний центральный защитник "Атлетико Паранаэнсе" Кевем заинтересовал "Шахтер". Представители донецкого клуба наблюдали за его игрой в матче чемпионата штата.
По данным источника, "Шахтер" готов заплатить $ 500 000 за 70% прав на игрока.
"Атлетико Паранаэнсе" не спешит продавать Кевема и планирует сохранить его до конца сезона. Президент клуба заявил, что в клуб поступило 3 предложения по защитнику.
Трансферное окно в Бразилии закрывается 3 апреля.
- Донецкий "Шахтер" получил наказание от УЕФА за расистское поведение болельщиков на матче Лиги Европы с "Айнтрахт" 14 февраля.
- Защитник "Шахтера" и сборной Украины Иван Ордец, который пропустил из-за травмы полгода, возобновил тренировки.
- В будущем донецкий "Шахтер" собирается продавать телеправа на трансляцию своих матчей за $ 50-60 млн в год.
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