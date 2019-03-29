"Реал" нашел замену лидеру защиты
Об этом сообщает AS.
По информации издания, заменой для француза с большой вероятностью станет Калиду Кулибали с "Наполи". В услугах 27-летнего сенегальца заинтересован лично главный тренер мадридцев Зинедин Зидан, который уже заявил руководству клуба о желании видеть его в команде в случае ухода Варана.
Проблемой для "Реала" может стать финансовая сторона потенциального перехода Кулибали. Рыночная стоимость защитника оценивается в 70 млн евро, однако в начале нынешнего сезона он продлил контракт с "Наполи" до 2023 года, и теперь сумма отступных в его соглашении составляет 150 млн евро. Неаполитанцы не намерены расставаться с игроком и могут настоять на выплате отступных в полном размере.
Варан может летом перейти в "Ювентус" или "Манчестер Юнайтед". В свою очередь, Кулибали также интересен МЮ и "Баварии".
- Защитник мадридского "Реала" Рафаэль Варан заявил партнерам по команде, что летом покинет мадридский клуб.
- Защитник "Реала" Рафаэль Варан, несмотря на возвращение на пост главного тренера Зинедина Зидана, с которым у него прекрасные отношения, убежден, что его время в "Реале" подошло к концу.
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