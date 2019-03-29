"Реал" нашел замену лидеру защиты

29 марта, 2019, 12:52

Мадридский "Реал" определился с потенциальной заменой основном защитнику Рафаэль Варан, который летом может покинуть команду

Об этом сообщает AS.

По информации издания, заменой для француза с большой вероятностью станет Калиду Кулибали с "Наполи". В услугах 27-летнего сенегальца заинтересован лично главный тренер мадридцев Зинедин Зидан, который уже заявил руководству клуба о желании видеть его в команде в случае ухода Варана.

Проблемой для "Реала" может стать финансовая сторона потенциального перехода Кулибали. Рыночная стоимость защитника оценивается в 70 млн евро, однако в начале нынешнего сезона он продлил контракт с "Наполи" до 2023 года, и теперь сумма отступных в его соглашении составляет 150 млн евро. Неаполитанцы не намерены расставаться с игроком и могут настоять на выплате отступных в полном размере.

Варан может летом перейти в "Ювентус" или "Манчестер Юнайтед". В свою очередь, Кулибали также интересен МЮ и "Баварии".