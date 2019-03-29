"Чем ближе дата выборов, тем абсурднее и невероятнее звучат обещания и лозунги политиков, которые ради власти готовы обещать даже звезды с неба и лето в январе", - политолог

29 марта, 2019, 09:50

Политолог Павел Рудяков рассуждает о предвыборных обещаниях Юрия Бойко в статье

"Россия пообещала Украине скидки на газ, если Бойко станет президентом”, по мнению эксперта, подобные заголовки в СМИ являются верхом цинизма. В этом вопросе политолог обращает внимание на ряд существенных моментов. Во-первых, Украина покупает газ уже сегодня дешевле обещанной Бойко стоимости в случае его победы. Во-вторых, Юрий Анатольевич видимо забыл о “своих” вышках, которые Россия фактически украла у Украины. Суд в Гааге признал Россию виновной в незаконном захвате наших активов и приступил к определению объема компенсации. В-третьих, стоит отметить недальновидность политтехнологов Бойко, которые, судя по всему, забыли о том, что именно самовыдвиженец Бойко является одним из основных виновных в высоких тарифах и стоимости газа для населения, которые мы имеем сегодня.

По мнению Рудякова, Фирташ, Бойко, Левочкин - благодаря этим людям сегодня тарифы в Украине стали называть завышенными и именно благодаря им мы вынуждены оплачивать счета, несоизмеримые со среднестатистическими доходами.

"Ну, воровать из карманов украинцев на реализацию своих политических амбиций господин Бойко мог научиться у своего реального старшего товарища по политической жизни - Петра Порошенко. Последнего обвиняют в строительстве так называемой сетки и подкупе избирателей за счет государственного бюджета. Так что не исключено, что Юрий Анатольевич мог перенять этот опыт, ведь, как говорится, дурной пример заразителен, - пишет эксперт. - Петр Алексеевич, вместе со своим ручным кандидатом Бойко в который раз пытаются нагло обмануть украинцев и впарить нам снижение тарифов на газ, которые эти двое подняли до небес. Один пообещал Штатам полное повиновение, не забыв и про свои карманы, второй, кажется, молча делает то, что скажет Банковая", - отмечает Рудяков. Эксперт также высказал мнение, что ассоциативные игры "Россия - Бойко - Тимошенко". Бойко затеял, чтобы запудрить мозги патриотически настроенному электорату Юлии Владимировны и снизить ее рейтинги и шансы попасть во второй тур. "Впрочем, Петр Алексеевич, согласно соцопросам, проигрывает всем кандидатам во втором туре, кроме разве что Бойко.Тем более когда на политической арене образовался уже более стабильный оппозиционный союз "Вилкул-Мураев", которому юго-восточный электорат доверяет в разы больше", - утверждает политолог.