"Богачи быстрее набирают популярность": видеоблоггер обманул подписчиков иллюзией роскоши жизни

29 марта, 2019, 11:12

Девятнадцатилетний видеоблоггер Байрон Дентон в течение недели преподавал фотографии в Instagram, показывающие роскошную жизнь для эксперимента

Соответствующее видео эксперимента блогер опубликовал на Youtube.

Дентон в течение недели преподавал фотографии, показывающие роскошную жизнь. В частности, перелеты на частном самолете, покупки в Louis Vuitton, обувь от Balenciaga, модные вечеринки.

За это время значительно увеличилось количество его подписчиков, а каждый пост набирал огромное количество лайков - его друзья и старые поклонники подумали же, что внезапное богатство свалилось на блогера из-за выигрыша в лотерее или получение наследства.

Как оказалось, видеоблоггер из Лондона просто решил провести эксперимент и в результате пришел к выводу, что в Instagram наибольшей популярностью пользуются богатые люди. Если человек в социальных сетях делится изображениями, которые свидетельствуют о наличии у него больших денег, он легко может стать популярным "инфлюенсером".

Эксперимент Дентона показал, что богатые люди набирают легко популярность и получают признание в социальных сетях.

"Я сделал это, чтобы проверить, заставит ли наличие дизайнерских вещей лайкать фотографии на самом деле или нет. Если вернуться к фото, которое я запостил в начале декабря в похожем наряде, немного базовом, но все еще милом, оно набрало 2234 лайка, 44 коммент и 113 посещений профиля. Но зато стоит всего лишь появиться дизайнерскому логотипу, количество лайков составит более 12 тыс. - то есть количество людей, которые нажали на кнопку лайк, увеличилось более чем на 10 тыс. просто потому, что я ношу то дизайнерское", - отметил блогер.

Дентон использовал несколько фоторедакторов, чтобы изменить свои снимки. Кроме фотошопа видеоблогер использовал FaceTune и PicsArt.

В среднем создание каждого фейкового изображения занимало у него около 45 минут - и почти никто не заметил, что снимки являются продуктом фоторедактуры. По словам блогера, за всю неделю только пять человек у него спросили, реальны ли эти фотографии.

В комментарии изданию Insider британец рассказал, что на подобный эксперимент его вдохновили примеры других видеоблоггеров.

"Я видел множество людей, которые "подделывают" путешествия и что-либо такое, но я подумал, что было бы неплохо попробовать другой подход. Меня всегда интересовало, неужели причина, по которой люди так одержимы звездами, кроется в факте, что они могут позволить себе жить так, как другие не могут", - сказал Дентон.

"Эксперимент заставил меня усомниться в поведении людей в социальных сетях. Неужели большинство самых известных блогеров в наши дни набирают популярность честным путем или они все-таки занимаются фальсификацией?" - добавил видеоблоггер.