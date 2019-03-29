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Прокунин покинул пост главного тренера женской сборной Украины по биатлону

Старший тренер женской сборной Украины по биатлону Андрей Прокунин покинул свой пост

Соответствующее решение приняли по итогам тренерского совета, передает biathlon.com.ua.

"Хочу сообщить, что с сегодняшнего дня я не старший тренер женской сборной Украины. Тот формат работы, который был предложен федерацией, не устраивает меня, как тренера. Я хочу расти, развиваться, но в связи с тем, что многие спортсменки находятся на индивидуальной подготовке с личными тренерами, я не вижу возможности для самореализации. Поэтому я принял решение оставить эту должность и предоставить возможность реализоваться в этой роли другим специалистам ", - сказал тренер.

Прокунин поблагодарил всех тренеров и спортсменов, а также функционерам, с которыми ему пришлось работать.

 

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