Прокунин покинул пост главного тренера женской сборной Украины по биатлону

29 марта, 2019, 21:39

Старший тренер женской сборной Украины по биатлону Андрей Прокунин покинул свой пост

Соответствующее решение приняли по итогам тренерского совета, передает biathlon.com.ua.

"Хочу сообщить, что с сегодняшнего дня я не старший тренер женской сборной Украины. Тот формат работы, который был предложен федерацией, не устраивает меня, как тренера. Я хочу расти, развиваться, но в связи с тем, что многие спортсменки находятся на индивидуальной подготовке с личными тренерами, я не вижу возможности для самореализации. Поэтому я принял решение оставить эту должность и предоставить возможность реализоваться в этой роли другим специалистам ", - сказал тренер.

Прокунин поблагодарил всех тренеров и спортсменов, а также функционерам, с которыми ему пришлось работать.