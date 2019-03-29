Пожар высотки в Бангладеш: 25 погибших
29 марта, 2019, 10:14
Количество жертв пожара 22-этажного здания в Бангладеш возросло до 25 погибших
Об этом сообщает АFР.
«Количество погибших составляет 25. Мы передали 24 тела их родственникам», - сказал заместитель комиссара полиции Дакки Мостак Ахмед.
Родственников двадцать пятой жертвы пока не нашли.
Нет сообщений о том, есть ли пропавшие без вести. Отмечается, что более 70 человек находятся в больнице.
Полиция намерена опросить владельца здания после того, как власти заявили, что в высотке не были обеспечены надлежащие меры безопасности.
Напомним, в Болгарии погибли 3 человека из-за пожара в психиатрической больнице.
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