Пожар высотки в Бангладеш: 25 погибших

«Количество погибших составляет 25. Мы передали 24 тела их родственникам», - сказал заместитель комиссара полиции Дакки Мостак Ахмед.

Родственников двадцать пятой жертвы пока не нашли.

Нет сообщений о том, есть ли пропавшие без вести. Отмечается, что более 70 человек находятся в больнице.

Полиция намерена опросить владельца здания после того, как власти заявили, что в высотке не были обеспечены надлежащие меры безопасности.

Напомним, в Болгарии погибли 3 человека из-за пожара в психиатрической больнице.