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Пожар высотки в Бангладеш: 25 погибших

Количество жертв пожара 22-этажного здания в Бангладеш возросло до 25 погибших
Об этом сообщает АFР.

«Количество погибших составляет 25. Мы передали 24 тела их родственникам», - сказал заместитель комиссара полиции Дакки Мостак Ахмед.

Родственников двадцать пятой жертвы пока не нашли.

Нет сообщений о том, есть ли пропавшие без вести. Отмечается, что более 70 человек находятся в больнице.

Полиция намерена опросить владельца здания после того, как власти заявили, что в высотке не были обеспечены надлежащие меры безопасности.

Напомним, в Болгарии погибли 3 человека из-за пожара в психиатрической больнице.

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