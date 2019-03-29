Появился первый трейлер хоррора от Гильермо дель Торо по трилогии детских книг ужасов

29 марта, 2019, 15:25

Премьера фильма "Страшные истории для рассказа в темноте" состоится 9 августа этого года

Трейлер ленты от CBS Films выложили на официальном канале студии в YouTube.

В основу ленты положена трилогия детских книг американского писателя Элвина Шварца, написанная им в 80-х годах. Серия получила известность благодаря жутким иллюстрациям Стивена Гаммелла.

По сюжету компания подростков пытается понять, почему в их маленьком городке происходит ряд загадочных смертей.

"Америка, 1968 год. Изменения чувствуются в воздухе. Однако над далеким от беспорядков крупных городов городком Милл-Валли в течение нескольких поколений нависает тень семьи Белловс. Именно в их имении в окрестностях города Сара - юная девушка со страшными секретами - превратила свою мучительную жизнь в книгу с серией страшных историй. Эти истории становятся слишком реальными для группы подростков, которые обнаруживают ужасный дом Сары", - говорится в описании.

Режиссером выступил Андре Овредал, а спродюсировал фильм двукратный обладатель "Оскара" Гильермо дель Торо.

Премьера запланирована на 9 августа 2019 года.