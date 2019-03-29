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Посол Украины в Турции признан самым активным иностранным дипломатом


фото: Укрінформ
Посла Украины Андрея Сибигу признали самым активным иностранным дипломатом в Турции по итогам прошлого года

Об этом сообщает Укринформ.

Награду украинскому дипломату вручила Ассоциация Евразийских внешнеэкономических связей EkoAvrasya, говорится в сообщении.

"С момента вступления в должность посла в Турции вы приложили очень много усилий для того, чтобы представить Украину по всей стране ... Мы убеждены, что вы и ваша активная команда сможете сделать еще больший вклад как в развитие двусторонних отношений наших стран, так и в развитие регионального сотрудничества", - отметил во время вручения награды глава ассоциации Евразийских внешнеэкономических связей EkoAvrasya Хикмет Эрен.

Глава ассоциации объяснил, что награда является ежегодной, ее получает один из голов диппредставительств иностранных государств, работающих в Турции и вносят значительный вклад в частности для усиления сотрудничества на региональном уровне.

Посол Украины в Турции Андрей Сибига отметил, что это оценка работы команды посольства.

"Все визиты в регионе заканчиваются практическими проектами и это важно. Например, результатом посещения Мардина - города на юго-востоке Турции - стало проведение этой осенью фестиваля с участием украинских детей. Так же есть контакты на уровне торгово-промышленных палат в других регионах, в частности в Эрзеруни и Шанлиурфа. Увеличиваем количество украинских туристов в эти регионы ", - рассказал Сибига.

Дипломат отметил, что за последние годы в экономической сфере фиксируется стабильный рост - около 20% ежегодно, преимущества взаимного экономического сотрудничества начинают испытывать наши народы.

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