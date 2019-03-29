Полиция Алжира применила резиновые пули и водометы на миллионном митинге
Об этом сообщает Reuters.
В столице Алжира состоялась массовая акция протеста против 82-летнего президента страны Абдельазиза Бутефлики, говорится в сообщении.
Отмечается, что полиция начала разгонять митингующих с помощью резиновых пуль, водометов и слезоточивого газа.
Сообщается, что в демонстрации принимают участие около 1 млн человек. Этот митинг местные власти уже назвали самым массовым с начала серии протестных акции в Алжире шесть недель назад.
По словам одного из очевидцев, огонь резиновыми пулями по демонстрантам полиция открыла после того, как молодые люди начали бросать в стражей порядка камни, говорится в сообщении.
# Algérie maintenant # 29Mars2019 pic.twitter.com/Ng8BAoXzGI- Nadia Mehdid نادية محديد (@NMehdid) 29 марта 2019 г.
Canon à eau et gaz lacrymogène contre manifestants boulevard Mohamed V et place Maurice Audin en ce moment #Alger pic.twitter.com/C6Lkmr5kHZ- Khaled Drareni (@khaleddrareni) 29 марта 2019 г.
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