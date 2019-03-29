Полиция Алжира применила резиновые пули и водометы на миллионном митинге

29 марта, 2019, 20:19

Полиция Алжира разгоняла акцию протеста против президента резиновыми пулями, слезоточивым газом и водометами

Об этом сообщает Reuters.

В столице Алжира состоялась массовая акция протеста против 82-летнего президента страны Абдельазиза Бутефлики, говорится в сообщении.

Отмечается, что полиция начала разгонять митингующих с помощью резиновых пуль, водометов и слезоточивого газа.

Сообщается, что в демонстрации принимают участие около 1 млн человек. Этот митинг местные власти уже назвали самым массовым с начала серии протестных акции в Алжире шесть недель назад.

По словам одного из очевидцев, огонь резиновыми пулями по демонстрантам полиция открыла после того, как молодые люди начали бросать в стражей порядка камни, говорится в сообщении.