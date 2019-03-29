Пенсионерам перед выборами отправили письма с угрозами

29 марта, 2019, 16:04

Жители Чернигова в своих почтовых ящиках нашли письма с угрозами и призывом не идти на выборы президента

Об этом сообщает пресс-служба полиции Черниговской области.

"В почтовые ящики черниговцев разбросали листовки, текст которых психологически давит на пенсионеров. Мол, они продали свой голос, поэтому их участие в выборах - преступление", - говорится в сообщении.

В полиции добавили, что к ним обратились уже четверо напуганных пенсионеров.

"В открытках со штампом и подписью неизвестного людям угрожают уголовным преследованием. Это при том, что подтверждение продажи голоса именно этими заявителями нет. Более того, с них требуют уплатить налоги за незаконное обогащение, иначе угрожают лишить субсидии", - говорится в сообщении.

В полиции отметили, что информация о подобных провокационных письмах поступает из разных районов Чернигова.