Пенсионерам перед выборами отправили письма с угрозами
Об этом сообщает пресс-служба полиции Черниговской области.
"В почтовые ящики черниговцев разбросали листовки, текст которых психологически давит на пенсионеров. Мол, они продали свой голос, поэтому их участие в выборах - преступление", - говорится в сообщении.
В полиции добавили, что к ним обратились уже четверо напуганных пенсионеров.
"В открытках со штампом и подписью неизвестного людям угрожают уголовным преследованием. Это при том, что подтверждение продажи голоса именно этими заявителями нет. Более того, с них требуют уплатить налоги за незаконное обогащение, иначе угрожают лишить субсидии", - говорится в сообщении.
В полиции отметили, что информация о подобных провокационных письмах поступает из разных районов Чернигова.
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