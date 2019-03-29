Оператор 102 помогла спасти двух детей и их маму, которую душил сожитель

29 марта, 2019, 18:31

Сотрудница колл-центра помогла спасти маму с детьми от насилия сожителя

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Facebook.

11-летняя девочка сообщила в колл-центр 102, что ее маму душит сожитель, говорится в сообщении.

Девушка тоже получила пощечину от мужчины и, пытаясь защитить маму, себя и 6-летнего брата, попросила помощи полиции: "Отец убивает маму, она задыхается, пожалуйста, быстрее".

Отмечается, что сотрудница колл-центра успокоила ребенка и направила на место наряд полицейских. А благодаря тому, что оператор находилась на постоянной связи со школьницей, дети были в безопасности.

В Нацполиии добавляют, что звонок поступил на линию 102 из города Константиновка. Квалифицированная девушка-оператор, несмотря на шквал детских эмоций, сумела за несколько минут узнать адрес и всю необходимую информацию, чтобы направить на помощь группу полиции и вызвать "скорую".

По данным пресс-службы, сотрудница колл-центра слышала на заднем фоне звуки ударов и угрозы мужчины. Она около 10 минут удерживала девочку на линии, успокаивая и следя, чтобы дети оставались в безопасности и попрощалась со собеседницей, только убедившись, что на место прибыли полицейские и семья под защитой.

Правоохранители уладили конфликт, в дальнейшем с семьей будут работать по факту совершения домашнего насилия, говорится в сообщении.