Оккупанты били из запрещенных минометов, Объединенные силы огнем в ответ ранили трех боевиков
Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил.
В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" террористы обстреляли укрепления Объединенных сил из 120-мм и 82-мм минометов возле Гнутово, дважды с подствольных гранатометов и стрелкового оружия - в районе Авдеевки, из крупнокалиберных пулеметов - неподалеку Лебединского.
В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" оккупанты дважды стреляли из 82-мм минометов неподалеку от Крымского, из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - возле Станицы Луганской.
Потерь среди украинских военных вследствие вражеских обстрелов не зафиксировано. На каждый обстрел захватчиков Объединенные силы ответили огнем, в результате чего, по данным разведки, трое боевиков получили ранения.
Читайте также
-
26 марта, 2019 Виталий Портников: Россия спасает Мадуро как Януковича
-
-
23 марта, 2019 Кандидаты в президенты Украины: кто есть кто
-
-
Читайте также
-
-
23 марта, 2019 Кандидаты в президенты Украины: кто есть кто
-