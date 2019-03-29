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Оккупанты били из запрещенных минометов, Объединенные силы огнем в ответ ранили трех боевиков

В четверг, 28 марта, российские наемники на Донбассе 7 раз обстреляли украинские позиции, в том числе 4 раза - с запрещенного Минскими договоренностями вооружения

Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" террористы обстреляли укрепления Объединенных сил из 120-мм и 82-мм минометов возле Гнутово, дважды с подствольных гранатометов и стрелкового оружия - в районе Авдеевки, из крупнокалиберных пулеметов - неподалеку Лебединского.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" оккупанты дважды стреляли из 82-мм минометов неподалеку от Крымского, из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - возле Станицы Луганской.

Потерь среди украинских военных вследствие вражеских обстрелов не зафиксировано. На каждый обстрел захватчиков Объединенные силы ответили огнем, в результате чего, по данным разведки, трое боевиков получили ранения.

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