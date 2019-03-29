Объемы злоупотреблений Коломойского за последние годы превышают 16,7 млрд долларов, – Марунич

29 марта, 2019, 12:09

Общий объем злоупотреблений олигарха Игоря Коломойского в финансовом, нефтяном, металлургическом и авиационном бизнесе только за последнее 15 лет приближается к 17 млрд долларов

Об этом говорится в исследовании сопредседателя Фонда энергетических исследований Дмитрия Марунича "Главный рейдер Украины", опубликованном на портале "Капитал".

В частности, по данным эксперта, полученным из открытых источников, в финансовой отрасли сумма злоупотреблений превысила $5,5 млрд, в области добычи, транспортировки и переработки нефти – $5 млрд, в ферросплавной отрасли – более $6 млрд.

При этом использовались различные схемы вывода денег. С "Укрнафты", 51% которой контролирует государство, деньги были выведены с помощью фиктивных контрактов по продаже нефти и покупке нефтепродуктов, заключенных с приближенными к Коломойскому компаниями. В "Приватбанке" была создана специальная незаконная внутренняя структура, "банк в банке", которая отвечала за кредитование компаний, принадлежащих олигарху. В результате более 90% всех кредитов Привата выдавались именно таким компаниям. С ферросплавных предприятий миллиарды долларов попали в оффшоры благодаря манипуляциям с ценами при экспорте продукции и импорте сырья. К тому же Игорь Коломойский сумел пролоббировать в правительстве для своих предприятий существенные льготы в стоимости электроэнергии, благодаря чему дополнительно заработал более полутораста миллионов долларов.

Сумма, которую, согласно исследованию, Игорь Коломойский вывел из страны или скрыл от налогообложения, составляет более половины общего объема кредитования со стороны МВФ за всю историю независимой Украины. Это также более 40% общих расходов государственного бюджета Украины на 2019 год.

Эксперт также обращает внимание на властные амбиции Коломойского, который через финансирование некоторых кандидатов в президенты и политических партий стремится закрепить возможности таких заработков на будущее.