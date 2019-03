НПО показал первый трейлер сериала "Чернобыль"

29 марта, 2019, 12:54

Телеканал НВО представил первый трейлер мини-сериала, который расскажет об аварии на Чернобыльской атомной электростанции в 1986 году

Видео НПО обнародовал на своем официальном канале на YouTube.

"26 апреля 1986 года на Чернобыльской атомной электростанции в Украине, в Советском Союзе, произошел мощный взрыв, в результате которого радиоактивные материалы попали в Беларусь, Россию и Украину, а также в Скандинавию и Европу. "Чернобыль" драматизирует историю аварии 1986 года, одной из самых страшных техногенных катастроф в истории, и жертв, которые были принесены, чтобы спасти Европу от ужасной катастрофы", - говорится в описании сериала.

5-серийное шоу, по словам сценариста и продюсера Крейга Мазина, будет максимально реалистичным и шокирует этим зрителей.

В проекте снялись Джаред Харрис (The Crown, Mad Men) в роли ученого Валерия Легасова, Стеллан Скарсгард (Melancholia, Good Will Hunting) и Эмили Уотсон (Hilary and Jackie, Breaking the Waves), которые сыграли функционера Бориса Щербину и физика-ядерщика Ульяну Хомюк.

Режиссером выступил Юхан Ренко (Breaking Bad), съемки проходили в Вильнюсе (Литва).

Премьера сериала "Чернобыль" состоится 6 мая 2019 г. на НВО.