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НБУ разрешил небанковским финучреждениям устанавливать собственный курс валют


фото: REUTERS
Национальный банк Украины ввел ряд валютных послаблений для небанковских финансовых учреждений и юрлиц-нерезидентов, что должно улучшить инвестиционную привлекательность Украины

Об этом говорится в обнародованном пресс-релизе НБУ.

Нацбанк разрешил небанковским финансовым учреждениям устанавливать собственный курс для пересчета в гривни переводов физических лиц, поступивших в иностранной валюте, если получатель желает получить средства в гривне.

Соответствующие изменения утверждены постановлением НБУ № 52 от 28 марта 2019 "О внесении изменений в некоторые нормативно-правовые акты Национального банка Украины", опубликованным на сайте Центробанка. Постановление вступает в силу с 30 марта 2019 года.

Ранее небанковское финансовое учреждение должно было использовать для этого курс банка, в котором оно обслуживалась.

Юрлицам-нерезидентам теперь разрешено конвертировать все гривневые средства на лоро-счета в валюту в течение дня. До этого они могли покупать валюту только в пределах остатка в гривне на начало операционного дня. Это уравнивает юрлиц-нерезидентов в возможностях с резидентами, для которых с 7 февраля 2019 г. уже было отменено требование предварительного резервирования гривни для покупки валюты (режим Т + 1).

Кроме того, уточнены нормы по накоплению юридическими лицами-резидентами валюты для погашения долговых обязательств перед нерезидентом по кредитному договору. Так, определено, что "очередная дата платежа" - это ближайшая дата, определенная условиями договора для своевременного осуществления платежа с учетом его назначения (отдельно по основной сумме, процентами, комиссиями, сборами и т.д.).

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