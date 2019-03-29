На встречу с Порошенко в Киеве пришли в 5 раз больше людей, чем с Тимошенко, - эксперт

29 марта, 2019, 19:12

Митинг президента Украины Петра Порошенко в Киеве оказался в 5 раз масштабнее акции лидера "Батькивщины" Юлии Тимошенко, что говорит о настоящем уровне народной поддержки кандидатов

Об этом заявил политический эксперт Владимир Макаровский в социальной сети Facebook.

"Если сравнить фото с митингов двух претендентов на победу – Порошенко и Тимошенко – то можно сделать весьма однозначные выводы. Предлагаю взглянуть и сравнить масштабы", – написал эксперт.

По его словам, в СМИ и в Facebook писали, что на митинг Тимошенко собирали людей за деньги.

"Сегодня в Facebook писали, что платят за акцию Тимошенко на Михайловской площади по 120 грн, собирали людей и пересчитывали поголовно на КПИ и в Куреневском парке. А оттуда уже везли на автобусах к месту событий. По митингу Пороха (он был 17 марта) ни одного сообщения о проплаченных бабушках я не видел. Как и объявлений о "найме" на такую работу", – отметил Макаровский.

Он подсчитал, что на акцию за действующего президента пришло значительно больше людей, чем на митинг за Тимошенко.

"На фото митинга за Порошенко видно, что людей, как говорил классик Подеревянский, "до…я". Вся площадь и прилегающие улицы заполнены людьми. В СМИ писали о том, что было 30 тысяч человек. В полицейских сводках значилось 25 тысяч. А что мы видим на митинге за Тимошенко? Несколько тысяч человек. В ФБ пишут про 5 тысяч, но и это, судя по фото и прямой трансляции митинга, не факт...", – подчеркнул политэксперт.

Также он отметил, что по фотографиям отлично видно, кого на самом деле поддерживают украинцы.

"Получается, если сравнить последние масштабные акции, то реальный уровень поддержки Порошенко в 5 раз больше, чем у Тимошенко. И это при том, что и гипотетические 5 тысяч у нее – надутые деньгами. Да, расчеты приблизительные, но саму суть отображают. А фото митингов ее наглядно демонстрируют", – подытожил Владимир Макаровский.