На Тернопольщине нашли перстни для порчи бюллетеней, - глава ОГА
29 марта, 2019, 20:14
На Тернопольщине были обнаружены перстни, предназначенные для порчи бюллетеней
Об этом в Facebook написал глава Тернопольской ОГА Степан Барна.
"Внимание! Коллеги, в Тернопольскую область завезена партия колец со встроенной шариковой ручкой на нижней части для порчи избирательных бюллетеней (на фото). За каждое кольцо до 18.00 31.03.2019 гарантируется вознаграждение", - говорится в сообщении.
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