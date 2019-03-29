На Тернопольщине нашли перстни для порчи бюллетеней, - глава ОГА

29 марта, 2019, 20:14

На Тернопольщине были обнаружены перстни, предназначенные для порчи бюллетеней

Об этом в Facebook написал глава Тернопольской ОГА Степан Барна.

"Внимание! Коллеги, в Тернопольскую область завезена партия колец со встроенной шариковой ручкой на нижней части для порчи избирательных бюллетеней (на фото). За каждое кольцо до 18.00 31.03.2019 гарантируется вознаграждение", - говорится в сообщении.