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На Донетчине поселкового голову приговорили к 6 годам тюрьмы за сепаратизм

Главу пгт. Мироновский Донецкой области приговорили к 6 годам лишения свободы за посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины

Об этом сообщила пресс-служба Генпрокуратуры.

Артемовский городской суд признал чиновника виновным в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст.110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, совершенное представителем власти) Уголовного кодекса Украины. Ему назначили наказание в виде 6 лет лишения свободы.

ГПУ напомнила, что в мае 2014 года поселковый голова, используя свои служебные полномочия и действующие из своих идеологических соображений, активно способствовал проведению на территории пгт. Мироновский незаконного референдума о признании легитимности так называемой "ДНР".

В частности, во время заседания Мироновского поселкового совета он умышленно внес в повестку дня вопрос о предоставлении помещения коммунальной собственности - Мироновского дворца культуры для проведения "референдума" и лично положительно проголосовал за соответствующее решение совета.

При активном содействии указанного должностного лица, в период с 7 по 11 мая 2014 года, на территории пгт. Мироновский на основании подписанного им решения сельского совета инициативной группой из числа неустановленных досудебным следствием лиц в указанном помещении организован "избирательный участок" и проведен так называемый "референдум".

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