На Донбассе боевики убили украинского военного
Об этом сообщает пресс-центр ОСС в Facebook.
Так, в течение текущих суток противник 10 раз нарушил режим прекращения огня, семь раз применив вооружение, запрещенное Минскими договоренностям, с расходом 59 мин калибров 120 и 82 мм.
В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" оккупанты провели три обстрела позиций Объединенных сил:
из минометов 120-го калибра и станковых противотанковых гранатометов - вблизи села Широкино;
из минометов калибра 82 мм - в районе населенного пункта Водяное;
со станковых противотанковых гранатометов - в районе населенного пункта Лебединский.
В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" враг семь раз обстрелял наших защитников:
трижды - из минометов 120-го и 82-го калибров, вооружения боевой машины пехоты БМП-1 и автоматических станковых гранатометов - в районе поселка городского типа Троицкое;
дважды - из минометов калибра 120 мм и вооружения боевой машины пехоты - в районе населенного пункта Новоалександровка;
из минометов 82-го калибра и ручных противотанковых гранатометов - вблизи поселка Золотое-4;
из стрелкового оружия - около поселка городского типа Зайцево.
"В результате обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб, двое получили ранения. Обороняющиеся подразделения адекватным ответом заставили врага прекратить обстрелы. Потери противника уточняются", - сообщили в пресс-центре.
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