На Донбассе боевики убили украинского военного

29 марта, 2019, 19:19

В зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе погиб украинский военнослужащий

Об этом сообщает пресс-центр ОСС в Facebook.

Так, в течение текущих суток противник 10 раз нарушил режим прекращения огня, семь раз применив вооружение, запрещенное Минскими договоренностям, с расходом 59 мин калибров 120 и 82 мм.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" оккупанты провели три обстрела позиций Объединенных сил:

из минометов 120-го калибра и станковых противотанковых гранатометов - вблизи села Широкино;

из минометов калибра 82 мм - в районе населенного пункта Водяное;

со станковых противотанковых гранатометов - в районе населенного пункта Лебединский.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" враг семь раз обстрелял наших защитников:

трижды - из минометов 120-го и 82-го калибров, вооружения боевой машины пехоты БМП-1 и автоматических станковых гранатометов - в районе поселка городского типа Троицкое;

дважды - из минометов калибра 120 мм и вооружения боевой машины пехоты - в районе населенного пункта Новоалександровка;

из минометов 82-го калибра и ручных противотанковых гранатометов - вблизи поселка Золотое-4;

из стрелкового оружия - около поселка городского типа Зайцево.

"В результате обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб, двое получили ранения. Обороняющиеся подразделения адекватным ответом заставили врага прекратить обстрелы. Потери противника уточняются", - сообщили в пресс-центре.