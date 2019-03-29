На Днепропетровщине произошел взрыв в доме
29 марта, 2019, 20:40
В Днепропетровской области в Покровском районе прогремел взрыв в частном доме, пострадал хозяин
Об этом сообщила пресс-секретарь ГСЧС в Днепропетровской области Дарья Гречищева, передает "056".
Около четырех часов вечера в поселке городского типа в частном дворе раздался взрыв. В результате было полностью разрушено здание, а взрывная волна повредила еще три дома. Причина взрыва пока точно не установлена.
"Похоже на бытовой газ, но устанавливают правоохранители. Взрыв был без горения", - сказала Гречищева.
Пострадал владелец дома, которого госпитализировали в Покровскую больницу. Предварительно мужчине поставили такие диагнозы, как: закрытая черепная мозговая травма, ушиб головного мозга, термические ожоги. Состояние стабильно тяжелое.
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