Мошенники обманули израильтянина на €8 млн, выдавая себя за главу МИД Франции
Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на газету Le Parisien.
По данным издания, правоохранители задержали подозреваемых франко-израильского происхождения в возрасте от 37 до 47 лет в конце февраля. Отмечается, что группа из трех человек действовала во Франции с сентября 2018 года, притворяясь главой МИД республики Ле Дриан или его помощником и выманивая деньги.
"Они звонили, отправляли электронные письма, а иногда использовали Skype, чтобы выдать себя за самого министра", - рассказал источник Le Parisien, осведомленный в деле.
Как передает израильский портал Ynet, банда, вероятно, создала точную копию офиса Ле Дриана, использовав в помещении такие же мебель, флаг Республики, фотографию президента Франции и другие предметы интерьера кабинета министра. Более того, один из подозреваемых обращался к услугам профессионального гримера, чтобы достичь максимального внешнего сходства с главой дипведомства, после чего предполагаемые мошенники выходили на видеосвязь.
Трое подозреваемых всегда действовали по одной и той же схеме, добавил источник Le Parisien. Они обращались к бизнесменам и руководителей крупных компаний, входящих в важнейший фондовый индекс Франции CAC 40, и просили их помочь Франции заплатить выкуп за заложников, находящихся в руках исламистов в Мали и Сирии.
Всего ими было совершено 40 подобных попыток, но удачной оказалась лишь одна. Так, бизнесмен перевел на их счет €8 млн, после чего понял, что его обманули. Имя предпринимателя не раскрывается.
Следователи центрального управления по борьбе с крупными финансовыми преступлениями (OCRGDF) в ходе международной операции совместно с израильскими коллегами вышли на след предполагаемых мошенников, когда они обратились к новому потенциальному потерпевшему, который намеревался заплатить трем мужчинам €2 млн.
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