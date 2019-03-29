Кризис сбыта на рынке яблок в Украине: фермеры жалуются на слишком низкие цены

29 марта, 2019, 17:40

Садоводы жалуются, что ситуация со сбытом с каждым днем становится хуже и реализовать яблоки даже по минимальным ценам не всегда удается

Об этом сообщает Latifundist со ссылкой на исследование EastFruit .

"Если на прошлой неделе (18-24 марта, - ред.) яблоки из местных хозяйств отгружались по 5-10 грн / кг ($ 0,18-0,37 / кг), то на сегодняшний день (29 марта) цены уже озвучиваются производителями в пределах 4-8 грн / кг ($ 0,15-0,29 / кг) в зависимости от сорта и качества, в среднем на 20% дешевле, чем в конце прошлой рабочей недели", - отмечают аналитики.

При этом, ключевые игроки рынка сообщают, что крупным оптом яблоки удается продавать не дороже 4-5 грн / кг ($ 0,15-0,18 / кг).

Несмотря на то, что многие фермеры соглашаются заключать контракты на таких условиях, количество покупателей не увеличивается.

Яблоко премиум-качества удается продавать не дороже 6-8 грн / кг ($ 0,22-0,29 / кг) в основном в розничные сети согласно ранее заключенным договорам, при этом ритейлеры постоянно пытаются снизить закупочные цены.

Также стоит отметить, что сегодня яблоко в Украине стоит в среднем на 60% дешевле, чем в конце марта 2018 года. При этом большинство украинских садоводов уверены, что цены на яблоки будут снижаться и дальше, если не активизируются темпы сбыта в данном сегменте.