Кризис сбыта на рынке яблок в Украине: фермеры жалуются на слишком низкие цены
Об этом сообщает Latifundist со ссылкой на исследование EastFruit .
"Если на прошлой неделе (18-24 марта, - ред.) яблоки из местных хозяйств отгружались по 5-10 грн / кг ($ 0,18-0,37 / кг), то на сегодняшний день (29 марта) цены уже озвучиваются производителями в пределах 4-8 грн / кг ($ 0,15-0,29 / кг) в зависимости от сорта и качества, в среднем на 20% дешевле, чем в конце прошлой рабочей недели", - отмечают аналитики.
При этом, ключевые игроки рынка сообщают, что крупным оптом яблоки удается продавать не дороже 4-5 грн / кг ($ 0,15-0,18 / кг).
Несмотря на то, что многие фермеры соглашаются заключать контракты на таких условиях, количество покупателей не увеличивается.
Яблоко премиум-качества удается продавать не дороже 6-8 грн / кг ($ 0,22-0,29 / кг) в основном в розничные сети согласно ранее заключенным договорам, при этом ритейлеры постоянно пытаются снизить закупочные цены.
Также стоит отметить, что сегодня яблоко в Украине стоит в среднем на 60% дешевле, чем в конце марта 2018 года. При этом большинство украинских садоводов уверены, что цены на яблоки будут снижаться и дальше, если не активизируются темпы сбыта в данном сегменте.
- Напомним, в ноябре 2018 года Украина побила рекорд по экспорту яблок, продав за границу 8000 тонн в месяц.
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