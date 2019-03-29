Художница создала из фантиков Roshen и снарядов портрет Порошенко
29 марта, 2019, 12:37
Украинская художница Дарья Марченко создала портрет президента Украины Петра Порошенко из оберток с 20 кг шоколада и остатков снарядов с Донбасса
Об этом сообщил фотокорреспондент Ефрем Лукацкий на странице в Facebook.
Он утверждает, Марченко купила около 20 килограммов шоколада, обертки из которого использовала для создания образа главы государства.
"Каркас портрета был создан с использованием 4 тыс. орудийных снарядов с полей сражений на востоке страны, где с 2014 г. продолжается конфликт с поддерживаемыми Россией сепаратистами", - написал он.
При этом на фото видно, что при создании полотна использовались исключительно фантики продукции компании Roshen.
Фото: Reuters
Читайте также
-
26 марта, 2019 Виталий Портников: Россия спасает Мадуро как Януковича
-
-
23 марта, 2019 Кандидаты в президенты Украины: кто есть кто
-
-
Читайте также
-
-
23 марта, 2019 Кандидаты в президенты Украины: кто есть кто
-