Художница создала из фантиков Roshen и снарядов портрет Порошенко

29 марта, 2019, 12:37

Украинская художница Дарья Марченко создала портрет президента Украины Петра Порошенко из оберток с 20 кг шоколада и остатков снарядов с Донбасса

Об этом сообщил фотокорреспондент Ефрем Лукацкий на странице в Facebook.

Он утверждает, Марченко купила около 20 килограммов шоколада, обертки из которого использовала для создания образа главы государства.

"Каркас портрета был создан с использованием 4 тыс. орудийных снарядов с полей сражений на востоке страны, где с 2014 г. продолжается конфликт с поддерживаемыми Россией сепаратистами", - написал он.

При этом на фото видно, что при создании полотна использовались исключительно фантики продукции компании Roshen.

Фото: Reuters