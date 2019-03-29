Катастрофа Boeing в Эфиопии. Перед падением включилась система предотвращения сваливания, - Reuters
29 марта, 2019, 22:27
Перед катастрофой лайнера Boeing 737 MAX в Эфиопии была активирована система предотвращения сваливания
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на информированные источники.
По словам собеседников, система MCAS, которая автоматически корректирует положение самолета и опускает нос вниз, была активирована до падения на землю.
Эти данные были получены с бортового самописца Boeing 737 MAX авиакомпании Ethiopian Airlines, отметил источник.
В Boeing и Федеральном управлении гражданской авиации США отказались комментировать эти сведения.
- Напомним, что в середине марта 2019 из-за катастрофы "Боинга 737 MAX 8" авиакомпании Ethiopian Airlines в Аддис-Абебе, погибли 157 человек.
- В октябре прошлого года произошла авария пассажирского самолета аналогичной модели в Индонезии. Жертвами той катастрофы стали 189 человек. Власти Эфиопии заявили, что по результатам расшифровки черных ящиков, между этими двумя авиакатастрофами обнаружены сходства.
- Китай запретил использовать Boeing 737 после авиакатастрофы.
- Индонезия, Австралия, Сингапур и Мексика также отказались от использования Boeing 737 MAX после авиакатастрофы в Эфиопии.
- Президент США Дональд Трамп приказал запретить полеты Boeing 737 MAX 8 и MAX 9.
- Украина также запретила самолет Boeing 737 MAX после трагедии в Эфиопии. Компания Boeing поддержала запрет на полеты 737 Max.
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