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Катастрофа Boeing в Эфиопии. Перед падением включилась система предотвращения сваливания, - Reuters

Перед катастрофой лайнера Boeing 737 MAX в Эфиопии была активирована система предотвращения сваливания

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на информированные источники.

По словам собеседников, система MCAS, которая автоматически корректирует положение самолета и опускает нос вниз, была активирована до падения на землю.

Эти данные были получены с бортового самописца Boeing 737 MAX авиакомпании Ethiopian Airlines, отметил источник.

В Boeing и Федеральном управлении гражданской авиации США отказались комментировать эти сведения.

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