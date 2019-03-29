Какие области Украины добавляют к ВВП больше всех, а доля каких - наименьшая. Инфографика
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госстат.
По данным ведомства, номинальный ВВП в фактических ценах за 2017 год составляет 2 трлн 983 млрд 882 млн грн или 70233 грн на одного человека.
Наибольшую долю в ВВП создает столица Украины - город Киев (23,4%). Следующими по вкладу в ВВП идут Днепропетровская (10,5%), Харьковская (6,3%), Донецкая (5,6%) и Киевская 5,3% области.
В конце списка находятся Луганская (1,0%) и Черновицкая (1,0%) области.
Госстат не учитывает данные с оккупированных Россией территорий.
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