Какие области Украины добавляют к ВВП больше всех, а доля каких - наименьшая. Инфографика

29 марта, 2019, 18:59

Государственная служба статистики обнародовала окончательные данные о валовом региональном продукте в Украине за 2017 год

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госстат.

По данным ведомства, номинальный ВВП в фактических ценах за 2017 год составляет 2 трлн 983 млрд 882 млн грн или 70233 грн на одного человека.

Наибольшую долю в ВВП создает столица Украины - город Киев (23,4%). Следующими по вкладу в ВВП идут Днепропетровская (10,5%), Харьковская (6,3%), Донецкая (5,6%) и Киевская 5,3% области.

В конце списка находятся Луганская (1,0%) и Черновицкая (1,0%) области.

Госстат не учитывает данные с оккупированных Россией территорий.