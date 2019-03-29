Гуцульская брынза получит международный статус, защищающий происхождение продукта

29 марта, 2019, 16:16

Гуцульская овечья брынза осенью станет продуктом с географическим указанием

Об этом сообщается на Facebook проекта "Географические указания в Украине".

Министерство экономического развития и торговли Украины завершило экспертизу заявки и опубликовало ее для обеспечения ознакомления любыми лицами и возможности для представления возражений.

Гуцульская овечья брынза получит статус украинского PDO (protected designation of origin / защищенного обозначения происхождения). Как отмечается в официальной заявке, границы географического места, с которым связываются особые свойства, определенные качества, репутация или другие характеристики сыра, - район "Гуцульщина" в пределах территории Закарпатской области, Богородчанского, Верховинского, Долинского, Косовского, Надвирнянского и Рожнятовского районов Яремчанского и Болеховского городских советов Ивано-Франковской области, Путильского, Сторожинецкого и Вижницкого районов Черновицкой области Украины.

"Ну а потом - признание в Евросоюзе и открытая дорога на европейский рынок для уникального украинского продукта", - говорится в сообщении организации.

"Географические указания в Украине" - проект, который реализуется при финансировании ЕС в течение 2017-2020 годов. Он имеет целью помочь государству разработать систему географических указаний - обозначение товаров со свойствами и репутацией, обусловленные преимущественно местом происхождения.