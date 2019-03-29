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Где-то солнечно, а где-то и покапает. Синоптик рассказала о погоде в Украине

29 марта в Украине не ожидается существенных осадков, температура в пределах +4...+12

Об этом сообщила синоптик Еспресо.TV Наталья Диденко.

"Завтра в Украине без существенных осадков практически повсеместно. Температура еще будет низковата. По сравнению с общеевропейской. Днем +5...+ 10. Правда на западе уже начнется тенденция к потеплению, которое ожидается в субботу-воскресенье, но пока что завтра еще будет прохладно. Только на западе на 1-2 градуса выше - +7...+12", - сообщила она.

На севере Украины существенные осадки маловероятны, будет солнечно, в Сумской возможно "одна две капли упадут". Но без существенных осадков. Температура пока не очень высокая - +4...+8.

На востоке будет без осадков, солнечно, на Харьковщине, возможно, увеличится облачность, но с прояснениями, температура воздуха - +4...+9.

В центральной части Украины антициклональная погода, то есть погода с повышенным атмосферным давлением, без осадков. Температура +4...+7.

В южной части Украины сухая погода. Температура невысокая +8...+9. В Крыму до +10...+11, но можно любоваться солнцем.

В Киеве завтра погода будет сухой, солнечной. Однако, пока еще достаточно свежей. Максимальная температура воздуха в пределах +8.

 

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