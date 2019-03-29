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Европарламент утвердил более жосткие требования к выбросам автомобиля: их хотят сократить более чем до 37% к 2030 году


фото: drive-news
Европейский парламент одобрил новые требования к выбросам углекислого газа новыми легковыми автомобилями. Согласно утвержденному плану, новые автомобили должны уменьшить объемы выбросов на 37,5% к 2030 году

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на соответствующее решение Европарламента.

Для легких грузовых автомобилей норма выбросов вредных газов в атмосферу должна сократиться на 31% к 2030 году по сравнению с уровнем выбросов в 2021 году.

Также в ЕС утвердили переходные требования. Да, и легковые, и грузовые автомобили должны сократить объемы выбросов вредных газов на 15% к 2025 году.

Нормы выбросов будут рассчитывать по среднему показателю выбросов всех проданных автомобилей одного автопроизводителя.

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