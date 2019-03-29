Европарламент утвердил более жосткие требования к выбросам автомобиля: их хотят сократить более чем до 37% к 2030 году
29 марта, 2019, 11:53
Европейский парламент одобрил новые требования к выбросам углекислого газа новыми легковыми автомобилями. Согласно утвержденному плану, новые автомобили должны уменьшить объемы выбросов на 37,5% к 2030 году
Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на соответствующее решение Европарламента.
Для легких грузовых автомобилей норма выбросов вредных газов в атмосферу должна сократиться на 31% к 2030 году по сравнению с уровнем выбросов в 2021 году.
Также в ЕС утвердили переходные требования. Да, и легковые, и грузовые автомобили должны сократить объемы выбросов вредных газов на 15% к 2025 году.
Нормы выбросов будут рассчитывать по среднему показателю выбросов всех проданных автомобилей одного автопроизводителя.
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