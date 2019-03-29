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Эстонию назвали лучшей страной для криптобизнеса

Эстонию назвали лучшей страной для бизнеса в сфере криптовалюты и блокчейна. Таковы результаты исследования Doing Crypto Index, проведенного экспертами белорусской общественной инициативы Летучий университет
Об этом сообщает Deutsche Welle.
 
Для первого этапа исследования были выбраны государства, где наиболее заметно распространение блокчейн-технологий в последние годы. Оценка проводилась по трем направлениям: политические, правовые и инфраструктурные условия. Именно совокупность этих трех критериев дает наиболее полную картину о стране с точки зрения условий ведения в ней криптобизнеса.
 
Лидером в рейтинге Doing Crypto Index оказалась Эстония - там сложились благоприятные условия по всем трем направлениям.
 
Эстонские власти воспринимают технологии блокчейна весьма благосклонно и считают их приоритетным направлением государственного развития. Эстония была одной из первых стран мира, которая приняла специальные поправки к закону о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, которые позволяли вести в стране криптобизнес.
 
Более того, в Эстонии вообще можно достаточно быстро открыть бизнес и легко его вести - это результат очень прогрессивной юрисдикции в таких сферах, как электронное резидентство и электронный нотариат. Второе место в рейтинге заняла Австралия, третье - Сингапур. Украина заняла последнее место из 23 стран, ситуация в которых была проанализирована специалистами.
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