Эрдоган обвинил США в финансовом давлении на Анкару

29 марта, 2019, 12:50

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил страны Запада, прежде всего США, в попытках финансового давления на страну

Об этом сообщает Укринформ.

Эрдоган убежден, что так мероприятие пытается повлиять на политическую ситуацию в стране перед местными выборами.

"За манипуляциями, которые имели место в августе 2018 г. на валютном рынке Турции стоят попытки отдельных стран Запада, главным образом США, оказать давление на Анкару", - заявил Эрдоган во время встречи с представителями соцмедиа в Анкаре.

Президент Турции убежден, что таким образом страны Запада, в частности США, предпринимают попытки повлиять в том числе на политическую ситуацию в государстве накануне местных выборов, которые состоятся 31 марта.

Эрдоган рассказал о снижении инфляции в Турции и уменьшении ставок по кредитам. Однако он отметил, что этот вопрос "гораздо шире", его решения происходит на уровне государства, а не являются делом руководителей в регионах.