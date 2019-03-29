Экс-руководительнице румынского НАБУ и кандидатке в топ-прокуроры ЕС запретили выезд из страны

29 марта, 2019, 13:35

Бывшую руководительницу Антикоррупционного директората Румынии Лауру Ковеши, одну из главных претендентов на пост главного прокурора Европейского Союза, поместили под "судебный контроль" со стороны специального органа, который расследует дела судей и прокуроров, что означает, что ей запрещено покидать страну

Об этом сообщает Euractiv.

Ковеши также запретили общаться с прессой.

В четверг ее допрашивали в течение почти семи часов, но она отрицает любые правонарушения и говорит, что расследование имеет целью лишь предотвратить ее назначение на должность главного европейского прокурора, что пытается заблокировать румынское правительство. Европарламент выбрал ее в качестве кандидата, но переговоры с Советом ЕС закончились глухим тупиком в среду.

В прошлом году уже добился освобождения Ковеши с должности главы антикоррупционного управления. Румыния сейчас председательствует в Совете ЕС.

Ковеши положительно оценивают в Брюсселе из-за ее усилия по борьбе с коррупцией, в том числе против действующей румынской власти.

Правительство Румынии под руководством социал-демократов пытается ослабить борьбу с коррупцией с момента победы на выборах в декабре 2016 года, обвиняя антикоррупционных прокуроров в том, что они злоупотребляют своей властью.