Экс-руководительнице румынского НАБУ и кандидатке в топ-прокуроры ЕС запретили выезд из страны
Об этом сообщает Euractiv.
Ковеши также запретили общаться с прессой.
В четверг ее допрашивали в течение почти семи часов, но она отрицает любые правонарушения и говорит, что расследование имеет целью лишь предотвратить ее назначение на должность главного европейского прокурора, что пытается заблокировать румынское правительство. Европарламент выбрал ее в качестве кандидата, но переговоры с Советом ЕС закончились глухим тупиком в среду.
В прошлом году уже добился освобождения Ковеши с должности главы антикоррупционного управления. Румыния сейчас председательствует в Совете ЕС.
Ковеши положительно оценивают в Брюсселе из-за ее усилия по борьбе с коррупцией, в том числе против действующей румынской власти.
Правительство Румынии под руководством социал-демократов пытается ослабить борьбу с коррупцией с момента победы на выборах в декабре 2016 года, обвиняя антикоррупционных прокуроров в том, что они злоупотребляют своей властью.
Читайте также
-
26 марта, 2019 Виталий Портников: Россия спасает Мадуро как Януковича
-
-
23 марта, 2019 Кандидаты в президенты Украины: кто есть кто
-
-
Читайте также
-
-
23 марта, 2019 Кандидаты в президенты Украины: кто есть кто
-