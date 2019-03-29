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Экс-руководительнице румынского НАБУ и кандидатке в топ-прокуроры ЕС запретили выезд из страны

Бывшую руководительницу Антикоррупционного директората Румынии Лауру Ковеши, одну из главных претендентов на пост главного прокурора Европейского Союза, поместили под "судебный контроль" со стороны специального органа, который расследует дела судей и прокуроров, что означает, что ей запрещено покидать страну

Об этом сообщает Euractiv.

Ковеши также запретили общаться с прессой.

В четверг ее допрашивали в течение почти семи часов, но она отрицает любые правонарушения и говорит, что расследование имеет целью лишь предотвратить ее назначение на должность главного европейского прокурора, что пытается заблокировать румынское правительство. Европарламент выбрал ее в качестве кандидата, но переговоры с Советом ЕС закончились глухим тупиком в среду.

В прошлом году уже добился освобождения Ковеши с должности главы антикоррупционного управления. Румыния сейчас председательствует в Совете ЕС.

Ковеши положительно оценивают в Брюсселе из-за ее усилия по борьбе с коррупцией, в том числе против действующей румынской власти.

Правительство Румынии под руководством социал-демократов пытается ослабить борьбу с коррупцией с момента победы на выборах в декабре 2016 года, обвиняя антикоррупционных прокуроров в том, что они злоупотребляют своей властью.

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