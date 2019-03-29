Экономика у нас ниже плинтуса, машиностроения вообще не существует: Кучма объяснил, почему стоит идти на выборы

29 марта, 2019, 15:45

Леонид Кучма рассказал, над чем, по его мнению, надо думать накануне выборов президента

Комментарий экс-президента Украины Леонида Кучмы накануне первого тура президентских выборов привела в Facebook его пресс-секретарь Дарка Олифер.

Кучма призвал украинцев прийти на выборы, ведь сейчас Украина разделена на две разные страны.

"Я вспоминаю, что всегда у нас был лозунг "За единую Украину!", Об этом мы забыли. Потому что их действительно сегодня две и одна пытается диктовать всем свою волю, а это - путь в никуда. Поэтому я думаю, что с этой точки зрения также люди должны подумать - что же завтра? Какой мы хотим видеть Украину? Украину такую, которая есть сегодня, или все-таки ту, о которой мы мечтаем и все в выступлениях своих вспоминают - что мы богаты, что мы такие талантливые и так далее. А когда мы такие, что занимаем последнее место во всех рейтингах, прежде всего, с точки зрения экономики. Экономика у нас ниже плинтуса, машиностроения вообще сегодня, можно сказать, не существует, остатки только. Экономика на первом месте должна быть сегодня. Потому что когда мы говорим об армии, то как строить Вооруженные Силы и мощную армию, если экономики нет у нас? ", - подчеркнул бывший президент Украины .

Он добавил, что важно, чтобы Украина интересовала иностранных инвесторы. "В такую страну, где не работает правовая система, никто не придет, а без иностранных инвестиций ничего не будет", - отметил Кучма.

"У нас же люди хорошо понимают, что они хотят завтра, вот за завтра и надо проголосовать", - подытожил он.