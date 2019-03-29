Чтобы помочь Зеленскому победить, прокурор по приказу Коломойского объявил ложные подозрения, - журналист

29 марта, 2019, 08:48

По приказу олигарха Игоря Коломойского заместитель начальника департамента международно-правового сотрудничества Генеральной прокуратуры Константин Кулик объявил ложные подозрения ряду бывших и действующих чиновников

Об этом на своей странице в Facebook заявил известный журналист, главный редактор портала "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов.

Очевидно, что Коломойский вступил в сговор с Куликом с целью очернить окружение действующего президента и таким образом помочь победить на выборах своему ставленнику – комику Владимиру Зеленскому.

"Главный скандал дня! Прокурор Кулик заявил о вынесении подозрения против близких Порошенко замглавы АП Филатова и экс-главы АП Ложкина, и против забравшей "Приват" Гонтаревой. Несомненно, что сделал это Кулик по договоренности с Коломойским, который судится с Нацбанком из-за того, что вывел за границу миллиарды рефинансирования. На самом деле, сделал это Кулик незаконно. Он не является руководителем расследования, по словам руководства ГПУ, а фигуранты подозрения не были приглашены в ГПУ, это нарушение статьи 42 КПК, то есть подозрение не стало юридическим фактом и не вступило в силу. Это бумага, оформленная высокопоставленным сотрудником ГПУ, и внесенная в ЕРДР потому что у Кулика есть ключ доступа", – написал Бутусов.

Он также раскрыл подробности сговора Кулика с Коломойским и их встреч в Израиле, где сейчас проживает олигарх.

"13-17 марта Константин Кулик отбыл с семьей в Израиль, сообщив руководству ГПУ, что причина визита – лечение дочери. По данным источников Цензор.Нет в ГПУ, Кулик встречался с проживающим в Израиле олигархом Игорем Коломойским. Коломойский руками Кулика нанес информационный удар по Порошенко перед первым туром выборов, и в очередной раз пытается дискредитировать, таким образом, экс-главу Нацбанка Гонтареву", – отметил журналист.

Он также назвал "постыдным" тот факт, что официальные бумаги сотрудник такого ранга оформляет просто потому, что его "попросили".

«Фальсификация документов ГПУ не допустима, какой бы острой ни была политическая война. Если хотел публичности - мог выйти на пресс-конференцию и все рассказать, если есть что рассказать. Надеюсь, Кулик ответит за это по закону», – заключил Юрий Бутусов.

Отметим, что схожую информацию в соцсетях со ссылкой на свои источники разместил ряд других журналистов и экспертов, среди которых главный редактор "РБК-Украина" Сергей Щербина и политолог Виктор Уколов.