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Более 5,5 тыс. крымчан будут голосовать на материковой Украине во время выборов президента

Количество украинцев из Автономной Республики Крым и г. Севастополь, которые зарегистрировали изменении избирательного адреса для участия в выборах президента Украины, составляет 5528 человек

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры АРК.

Больше всего крымчан решили принять участие в выборах в Киеве - 1826 человек, и Киевской области - 696 избирателей, говорится в сообщении.

Отмечается, что 412 человек будут голосовать в ближайшей к аннексированному Крыму Херсонской области, 411 крымчан сделают свой выбор во Львовской области, 290 - в Днепропетровской.

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