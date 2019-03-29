Более 5,5 тыс. крымчан будут голосовать на материковой Украине во время выборов президента
29 марта, 2019, 19:23
Количество украинцев из Автономной Республики Крым и г. Севастополь, которые зарегистрировали изменении избирательного адреса для участия в выборах президента Украины, составляет 5528 человек
Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры АРК.
Больше всего крымчан решили принять участие в выборах в Киеве - 1826 человек, и Киевской области - 696 избирателей, говорится в сообщении.
Отмечается, что 412 человек будут голосовать в ближайшей к аннексированному Крыму Херсонской области, 411 крымчан сделают свой выбор во Львовской области, 290 - в Днепропетровской.
- Напомним, в воскресенье, 31 марта 2019 года, в Украине состоятся выборы президента Украины. Кандидаты в президенты Украины: кто есть кто.
- ЦИК предупредил участников предвыборной гонки, что в субботу, 30 марта, наступает "День тишины" , когда запрещаются любые агитационные мероприятия
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