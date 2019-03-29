Боевики "ЛНР" обстреляли дома в Золотом
29 марта, 2019, 22:18
Боевики "ЛНР" обстреляли жилой сектор в Золотом, под огнем оказались улицы Вольная и Молодежная
Об этом сообщил председатель военно-гражданской администрации Золотого Константин Ильченко.
Он отметил, что это - центр города. Обстрел продолжался с 16.30 до 18.00. Повреждены дом и квартира.
"Стодвадцатка почти разрушила мост, который соединяет Горное и Золотое, метров на пять вперед и мост уже не был бы пригодным к использованию", - написал Ильченко.
Он добавил, что утром рабочие ВЦА составят соответствующие акты для помощи хозяевам поврежденного жилья.
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