Боевики "ЛНР" обстреляли дома в Золотом

29 марта, 2019, 22:18

Боевики "ЛНР" обстреляли жилой сектор в Золотом, под огнем оказались улицы Вольная и Молодежная

Об этом сообщил председатель военно-гражданской администрации Золотого Константин Ильченко.

Он отметил, что это - центр города. Обстрел продолжался с 16.30 до 18.00. Повреждены дом и квартира.

"Стодвадцатка почти разрушила мост, который соединяет Горное и Золотое, метров на пять вперед и мост уже не был бы пригодным к использованию", - написал Ильченко.

Он добавил, что утром рабочие ВЦА составят соответствующие акты для помощи хозяевам поврежденного жилья.