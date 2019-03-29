Авиакатастрофа в Эфиопии: на Boeing подали в суд

29 марта, 2019, 13:56

В американском штате Иллинойс адвокаты гражданина Руанды Джексона Мусони, который погиб в ходе авиакатастрофы в Эфиопии, подали в суд на компанию Boeing

Об этом сообщает агентство Associated Press.

Адвокаты подчеркивают, что Boeing проявил небрежность в разработке самолета 737 Max 8.

"Представители погибшего в этом месяце в катастрофе "Эфиопских авиалиний" пассажира подали на Boeing в суд, утверждая, что система управления полета самолета была неисправной, и из-за того, что Boeing не предупредил авиалинии о (этом дефекте, - ред.)", - говорится в сообщении.

Адвокаты погибшего считают, что компания не смогла адекватно научить пилотов пользоваться автоматикой самолета.



Как сообщает AP, соответствующий иск был подан в четверг в федеральном суде в американском штате Иллинойс адвокатами гражданина Руанды Джексона Мусони, который погиб в результате авиакатастрофы 10 марта.

В Boeing отказались комментировать иск.

Напомним, что в середине марта 2019 из-за катастрофы "Боинга 737 MAX 8" авиакомпании Ethiopian Airlines в Аддис-Абебе, погибли 157 человек.

В октябре прошлого года, произошла авария пассажирского самолета аналогичной модели в Индонезии. Жертвами той катастрофы стали 189 человек. Власти Эфиопии заявили, что по результатам расшифровки черных ящиков, между этими двумя авиакатастрофами обнаружено сходство.

Китай запретил использовать Boeing 737 после авиакатастрофы.

Индонезия, Австралия, Сингапур и Мексика также отказались от использования Boeing 737 MAX после авиакатастрофы в Эфиопии.

Президент США Дональд Трамп приказал запретить полеты Boeing 737 MAX 8 и MAX 9.

Украина также запретила самолет Boeing 737 MAX после трагедии в Эфиопии. Компания Boeing поддержала запрет на полеты 737 Max