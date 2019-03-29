Арестованных крымских татар могли вывезти из аннексированного Крыма в Россию, - адвокат
29 марта, 2019, 17:25
Арестованных 23 крымских татар по подозрению в участии в запрещенной в России религиозной организации Хизб ут-Тахрир не могут найти в СИЗО и ИВС Симферополя
Об этом заявил адвокат Эдем Семедляев, сообщает "Крым.Реалиы".
"Посетил сегодня изолятор временного содержания. Там говорят, что их нет. В следственном изоляторе говорят, что их вывезли на следственные мероприятия, хотя ни один адвокат не в курсе. Ни в СИЗО, ни в ИВС" передачки "не принимают", - отметил адвокат .
Семедляев предполагает, поскольку спецоперацией по задержанию руководил первый заместитель начальника Следственного управления ФСБ России, генерал-лейтенант Василий Петухов, то арестованных могли вывезти в Москву или Ростов.
Отмечается, что российские "силовики" аннексированного Крыма не комментируют информацию адвокатов задержанных.
- Напомним, 27-28 марта ФСБ провела в оккупированном Крыму массовые обыски в домах крымскотатарских активистов и задержала 26 из них.
- 28 марта, по данным сообщества "Крымская солидарность", подконтрольный Кремлю "суд" Симферополя арестовал до 15 мая 15 задержанных крымскотатарских активистов.
- 29 марта госдепартамент США осудил массовые задержания и аресты Россией в оккупированном Крыму крымскотатарских активистов.
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