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Арестованных крымских татар могли вывезти из аннексированного Крыма в Россию, - адвокат

Арестованных 23 крымских татар по подозрению в участии в запрещенной в России религиозной организации Хизб ут-Тахрир не могут найти в СИЗО и ИВС Симферополя

Об этом заявил адвокат Эдем Семедляев, сообщает "Крым.Реалиы".

"Посетил сегодня изолятор временного содержания. Там говорят, что их нет. В следственном изоляторе говорят, что их вывезли на следственные мероприятия, хотя ни один адвокат не в курсе. Ни в СИЗО, ни в ИВС" передачки "не принимают", - отметил адвокат .

Семедляев предполагает, поскольку спецоперацией по задержанию руководил первый заместитель начальника Следственного управления ФСБ России, генерал-лейтенант Василий Петухов, то арестованных могли вывезти в Москву или Ростов.

Отмечается, что российские "силовики" аннексированного Крыма не комментируют информацию адвокатов задержанных.

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