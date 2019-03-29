Amnesty International зафиксировала ухудшение ситуации со свободой СМИ в Крыму

29 марта, 2019, 17:16

Ситуация со свободой СМИ в оккупированном Крыму только ухудшилась, увеличилось количество местных интернет-провайдеров, которые применяют ограничения

Об этом заявила директор Amnesty International в Украине Оксана Покальчук, передает сайт АИ.

"Со времени последнего представления Amnesty International ситуация со свободой СМИ еще больше ухудшилась. По данным Крымской правозащитной группы, с лета до конца 2018 года количество средств массовой информации (в основном онлайн), к которым был полностью или частично запрещен доступ, выросло до по меньшей мере 33 веб-сайтов. Увеличилось также число местных интернет-провайдеров, которые применяют ограничения", - заявила она.

Покальчук отметила, что после аннексии Крыма российские власти взяли под контроль или выгнали с полуострова все независимые СМИ путем запугивания и преследования конкретных лиц или отмены разрешений СМИ на вещание и издательскую деятельность согласно российским законодательными требованиями к регистрации СМИ.

Кроме того, отметила директор АИ в Украине, российские власти активизировали усилия, чтобы заставить международных контент-провайдеров соблюдать ограничительную политику (а речь идет о фактической цензуре онлайн-контента) и официальной политике по Крыму, которая противоречит положениям международного права.